Italia campione d'Europa, fuochi d'artificio e festa a Genova. Video

Italia campione d'Europa. Gli Azzurri di Mancini superano l'Inghilterra ai calci di rigore e alzano al cielo di Londra la coppa Henri Delaunay per la seconda volta nella storia della Nazionale dopo il trionfo del 1968 e le due finali perse nel 2000 e nel 2012. Anche a Genova si scatena la festa, fuochi d'artificio in tutta la città (nel video quelli a Boccadasse), clacson e caroselli di tifosi in delirio in tutta la città, soprattutto in centro dove erano stati allestiti i due maxischermi tra piazza De Ferrari e il Porto Antico.

Gara in salità per gli Azzurri che dopo soli due minuti si trovano a inseguire gli inglesi, abili a segnare alla prima (e forse unica) sbavatura con Shaw. Primo tempo di sofferenza e privo di grandissimi emozioni, poi la reazione con il pareggio agguantato in mischia da Bonucci e l'Italia a dettare i tempi della gara e a cercare la vittoria nei tempi regolamentari. Gli inglesi si chiudono e tengono fino al 90esimo, poi ai supplementari il risultato non cambia e si va ai rigori.

Botta e risposta tra Berardi e Kane, poi il brivido con l'errore di Belotti e il vantaggio di Maguire. La lotteria torna in parità con l'errore di Rashford e il goal di Bernardeschi, poi sbaglia Sancho e Jorginho ha sui piedi il match ball. Pickford para, ma Donnarumma compie il miracolo su Saka e può partire la festa. Commovente l'abbraccio, con lacrime, di Mancini e Vialli al termine della gara. I 'Gemelli del Gol' si prendono una bella rivincita a Wembley, teatro della sconfitta nella finale di Coppa dei Campioni del 1992 con la maglia della Sampdoria e oggi palcoscenico del ritorno tra i grandi della nazionale Azzurra a soli tre anni dalla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia.