In via Canepari, di sera, si va a spasso facendo "slalom" tra i cinghiali, intenti a razzolare vicino ai cassonetti dei rifiuti in cerca di cibo. Spesso trovando anche generi alimentari lasciati per strada che, inevitabilmente, attirano gli animali.

"Invio il seguente video - ci segnala la lettrice Nina - per denunciare il degrado di via Canepari e l'inadempienza del servizio Amiu".