Guida sicura per studenti da Ac Genova

Venerdì 21 ottobre l’Automobile Club Genova, ACI Ready2Go, Questura di Genova e 118 Liguria promuovono “ACI Driving Experience", una giornata dedicata ad oltre 150 studenti delle Scuole Superiori di Genova con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi, in età per il conseguimento della patente di guida, alla consapevolezza dei comportamenti corretti al volante, delle tecniche di controllo dei veicoli e di reazione alle situazioni di emergenza.

Timing per i Media ore 10:00 sul tetto della sede di AC Genova, via Brigate Partigiane 1, lezioni di teoria; ore 10:30 inizio delle attività con Polizia Stradale e Soccorso 118 ore 11:00 lezioni di pratica, test e simulazioni su piazzale Kennedy Saranno rese note le ultime statistiche sugli incidenti stradali ACI-Istat a Genova suddivisi per fasce d'età.