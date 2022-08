I disabili in Liguria non meritano spiagge pulite ed accessibili

Gallery

















"Giovanni Toti e Pierluigi Peracchini si scordano dei disabili, queste son le immagini che arrivano da Bornia, membro della consulta regionale. I disabili genovesi e delle regioni vicine frequentano quella spiaggia in estate ma come sempre accade in questa ragione vengono trattati come cittadini di serie b. Facile per la classe politica cavalcare sotto elezioni amministrative o politiche le necessità dei fragili e poi durante il loro mandato scordarsi completamente di loro non investendo denari e non monitorando la loro inclusione nella società a trecentosessanta gradi. Si faccia subito quel che occorre per la spiaggia di Marinella di Sarzana"

Marco Macri