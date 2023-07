A Genova rinasce un autolavaggio abbandonato e diventa una grande pizzeria green: quando apre e come prenotare

In Italia ci sono moltissimi luoghi abbandonati. Parliamo di milioni di strutture che hanno cessato la loro attività e che sono destinate all'abbandono, con tutti i rischi connessi o a progetti più nobili, che prevedono il loro recupero e una rigenerazione che li riporti a una nuova più splendente vita.

A Genova, dopo anni di abbandono, sono terminati i lavori nella zona del vecchio autolavaggio nel primo tratto a levante. In Corso Italia 17 venerdì 21 luglio aprirà al pubblico il secondo locale genovese di Fradiavolo.

Un marchio che per questa nova apertura ha fatto le cose in grande, facendo nascere uno dei suoi locali più grandi, riqualificando 1.000 metri quadrati di territorio con un giardino, aiuole, alberi, panchine e dotandolo di 49 pannelli solari, non impattanti a livello estetico, dato che sono installati sul tetto.

Del resto la scelta di utilizzare un territorio in disuso, come quella dell'autolavaggio dismesso da anni, è stata presa proprio con l'obiettivo di riqualificare il territorio e di dare una svolta più “green” e sempre più sostenibile, valori che da sempre sono stati punti cardini del brand e che sicuramente non possono mancare al nuovo locale Fradiavolo.

Questo è stato possibile anche grazie al sostengo del Comune di Genova e alla prima Comunità energetica rinnovabile ligure (CER Sole – Solidale, Libera, Ecologica), che fornirà l’energia, ricavata dai pannelli solari, a Fradiavolo e che a sua volta condividerà l’energia in eccesso con i cittadini del quartiere.

“Il primo locale aperto di Fradiavolo è stato a Genova nel 2018, e quindi per noi questa è una città speciale. In questo nuovo locale siamo andati a riqualificare un’area abbandonata da diversi anni, ma che si trova in uno dei posti più belli di Genova. Sono contentissimo che Fradiavolo aprirà in Corso Italia, aprirà sul lungomare in un’area riqualificata e sarà sicuramente uno dei più bei locali che Fradiavolo abbia mai aperto nella sua storia", ha dichiarato Mauro D’Errico, Presidente e Co-Founder di Fradiavolo.

Tutto è pronto per l'apertura del nuovo locale Fradiavolo in Corso Italia, 17. Dal giorno del debutto, venerdì 21 luglio, questi saranno gli orari:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 12:00-15:00 - 18:00-00:00;

sabato - domenica: 12:00-00:00.

Sarà il secondo Fradiavolo a Genova e il 23esimo in Italia, avrà come tema il mare, in onore alla nostra città e sarà possibile pranzare e cenare rigorosamente "vista mare". Anche questo punto vendita, come ogni locale Fradiavolo, è stato pensato e costruito con un tema ad hoc, utilizzando materiali di recupero e oggetti anni '70 e '80 stile vintage, per abbellire in tutto il suo "essere locale".

Per maggiori informazioni su Fradiavolo e per prenotare il vostro posto nella nuova pizzeria potete visitare questo indirizzo.