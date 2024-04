Torna “Vinicoli” nei caruggi genovesi: nove tappe tra vino naturale e street food

Domenica 28 aprile scocca l'ora della settima edizione di “Vinicoli”: torna infatti la manifestazione itinerante attraverso i vicoli genovesi dedicata al vino naturale. Nel cuore della città vecchia del capoluogo ligure i partecipanti troveranno infatti nove tappe, nove locali che animeranno la nota kermesse enologica andando a disegnare un percorso ben inserito attraverso i tanti angoli spettacolari che Genova naturalmente offre.

La partenza, quest’anno, avverrà nella splendida cornice di piazza San Lorenzo, di fronte al Duomo. Una volta ritirato il kit di partecipazione, che comprende la tessera delle degustazioni, il bicchiere ufficiale, la tasca per portarlo in giro e la mappa per orientarsi, inizierà Vinicoli per ognuno dei partecipanti.

Il primo locale sarà Ai Troeggi, in via Chiabrera. Da lì, si passerà in via dei Giustiniani presso il Ristorante Kowalski. La terza tappa, in piazza degli Embriaci, vedrà l’accoppiata vincente Neat – Mescite. Dopo una breve salita, ecco la Forchetta Curiosa e successivamente, una doppietta ravvicinata: Officina 34 e Barbarossa. Ridiscendendo, si passerà ad un nuovo locale del giro Vinicoli, La Cialtroneria, per poi giungere prima da Cantine Camilla e, infine, presso il MaddAlive di vico della Chiesa della Maddalena ove verrà ospitato Maninvino per il gran finale.

Presso ogni tappa, come sempre, verrà versata una degustazione di vino naturale marchiato Triple A con una spiegazione in diretta fornita dai vignaioli stessi ospiti della manifestazione. In accompagnamento a ogni calice, verrà servito un piccolo appetizer per poter completare Vinicoli con più tranquillità e sazietà.

ORARIO: 12-19:30 Con chiusura evento alle ore 22:30

Come funziona?

Nelle settimane precedenti l’evento, si potranno acquistare le card per partecipare a Vinicoli on line sul sito www.contattogenova.cloud. Ogni card darà diritto alla degustazione completa, agli appetizer in abbinamento, agli sconti presso i food partner aderenti alla manifestazione nonché al ritiro presso la partenza del calice e della tracolla. Le card saranno suddivise in tre fasce orarie in modo da gestire al meglio l’affluenza: dalle 12 alle 15, dalle 15 alle 17:30 e dalle 17:30 alle 19:30. L’ultima partenza sarà quindi effettuata alle 19:30 mentre la manifestazione terminerà alle ore 22:30.

LOCALI (in ordine di tappa)

- [PARTENZA] PIAZZA SAN LORENZO

- AI TROEGGI. Vino Proposto: Vino frizzante Bianco Moz (Costadilà) - Via Chiabrera 61r

- KOWALSKI. Vino Proposto: Riesling Weelfel (Wimmer-Czerny) - Via dei Giustiniani 3r

- MESCITE @ NEAT. Vino Proposto: Per Daniel Fu**cking Bubbles Rosè (La Ricolla) - Piazza Embriaci 6r

- FORCHETTA CURIOSA. Vino Proposto: 3 Trebbiano dell’Emilia IGT (Perseveranza) - Piazza Renato Negri 5

- OFFICINA 34. Vino Proposto: Raphael Passerina del Frusinate (Maria Ernesta Berucci) - Via di Ravecca 34

- CAFE’ IL BARBAROSSA. Vino Proposto: Cappuccetto Rosa IGT Toscana Rosato (Podere le Ripi) - Piano di Sant’Andrea 21-23r

- LA CIALTRONERIA. Vino Proposto Haru Rouge (comaine Milan)– Salita Pollaiuoli 17r

- CANTINE CAMILLA. Vino Proposto: Peparino (Tenuta Fornace) - Vico Indoratori 20r

- MANINVINO @ MADDALIVE. Vino Proposto: Scapigliato – vino da Merenda (Calafata) - Vico della Chiesa della Maddalena 20r

STREET FOOD

Lungo il percorso di Vinicoli, sarà inoltre possibile fermarsi nei numerosi street food aderenti all’iniziativa, i quali proporranno almeno un prodotto a prezzo speciale e una specialità pensata apposta per l’occasione.

Ecco l’elenco dei negozi dove placare ulteriormente la fame:

- Masetto. Hamburgheria Italiana.Via di Canneto il Lungo 111

- Rooster – streetfood rotisserie. Il Pollo in tutte le sue forme gastronomiche. Piazza Giacomo Matteotti 41r

- Pork Spot – prelibatezze a base di maiale e non solo. Piazza Pollaiuoli 42r

- Mescite Erbe. Panini gustosi, di mare e di terra, da gustare camminando. Vico dei Notari 2

- Piccola Birreria Kowalski – Lo street Food dall’Est Europa. Salita Polliuoli 22r

- TazzePazze. Il caffè gourmet servito alla perfezione. Piazza delle Cinque Lampadi 71/r

- Ristorante Veracruz. La bontà della cucina messicana, anche in versione street food. Burrito? Via San Bernardo 59/61r

- RaviolHouse. I ravioli a modo nostro. Via di Porta Soprana 11r

- Tapullo – panini e cucina liguri, vino buono. Via di Canneto il lungo 136

La card da diritto ad accedere alla degustazione completa: al partecipante verranno forniti una tracolla, un calice di vino e una mappa della manifestazione oltre alla card per completare il tour.

PRENOTAZIONE https://www.contattogenova.cloud/prodotto/vinicoli

INFO 349 7099417

Evento organizzato da: Rete d’impresa Contatto

Main Sponsor: Triple A – Velier.