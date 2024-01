VIDEO | Rapina a mano armata: la fuga con la pistola in pugno

In un video la fuga dei rapinatori, uno armato di una pistola che si è poi rivelata a salve, in via Gramsci, dopo il colpo in via Balbi. La polizia ha infatti arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, un 50enne pluripregiudicato, ritenuto il responsabile del violento tentativo di rapina avvenuta presso una gioielleria di via Balbi il 25 luglio 2023.

Quel pomeriggio, due uomini completamente travisati e armati di una pistola, hanno fatto irruzione nella gioielleria intimando all’anziano titolare di consegnare i preziosi. L’uomo tuttavia ha azzardato una reazione scagliandosi contro il rapinatore armato che subito ha esploso un colpo con l’arma da fuoco (solo successivamente la Polizia Scientifica ha accertato trattarsi di un colpo a salve), quindi lo ha colpito al capo con il calcio della pistola, provocandogli una copiosa fuoriuscita di sangue. L’esplosione e le urla del malcapitato, attirando l’attenzione dei passanti, hanno determinato la fuga degli autori che hanno fatto perdere le proprie tracce nei vicoli del centro storico. Attraverso le indagini svolte la polizia ha identificato uno dei due rapinatori, tradito da un vistoso tatuaggio, il secondo si è presentato spontaneamente negli uffici della Squadra Mobile, rendendo piena confessione dei fatti.

