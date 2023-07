Entrano in gioielleria con una pistola e scappano dopo aver ferito il titolare: caccia ai rapinatori

Momenti di paura nel pomeriggio di martedì 25 luglio, quando due uomini con il volto coperto sono entrati in una gioielleria di via Balbi, armati di pistola, per rapinarla, poco dopo le 16.

I due malviventi hanno tentato di farsi consegnare l'incasso dal titolare, ma lui ha reagito e allora lo hanno colpito con il calcio della pistola, fuggendo subito dopo. Sul posto la Misericordia del Soccorso Genova con l'automedica Golf 4 (che hanno portato il negoziante all'ospedale Galliera in codice giallo) e la polizia di Stato.

Le indagini della squadra mobile sono volte a trovare i due rapinatori che sono riusciti a fuggire, pare esplodendo nel mentre un colpo di pistola, probabilmente caricata a salve.