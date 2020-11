AUDIO | «Sono tua figlia, ho il coronavirus», ecco come una pensionata ha sventato la truffa

«Ho una persona al telefono che mi ha chiamata mamma, dice di essere mia figlia e di essere all’ospedale, che devo darle dei soldi: è successo una settimana fa a un’altra persona»: a parlare è la 73enne che la scorsa settimana è stata contattata da una truffatrice che si è finta sua figlia e le ha chiesto 7.000 euro per essere curata.

La donna non ci ha creduto: si è insospettita e ha subito chiamato la questura, seguendo per filo e per segno le indicazioni dei poliziotti che le hanno consigliato di tenere aperta la conversazione e di aspettare uno degli uomini della Squadra Mobile, cui avrebbe aperto la porta solo dopo la parola d’ordine: “sono Alberto con la barba”.

Nell’audio diffuso dalla polizia di Stato, la grande prontezza di spirito della donna, che è riuscita a far arrestare una 20enne polacca.