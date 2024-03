VIDEO | Silvia Burdese prima donna questore a Genova: "Mai percepito differenze, segno dei tempi"

Silvia Burdese è il nuovo questore di Genova, prima donna a ricoprire questo incarico nella nostra città. Si è insediata negli uffici di via Diaz venerdì 1° marzo e nel corso della sua presentazione ufficiale alla stampa ha affrontato il tema, spiegando il percorso portato avanti dalla Polizia dal 1981 a oggi e come sono cambiati i tempi negli ultimi 40 anni.

"La riforma del 1981 ha mutato il ruolo delle donne della Polizia di Stato e noi, oggi, siamo il frutto di questo percorso portato avanti da oltre 40 anni. Non ho mai avuto difficoltà nell'inserimento, non ci sono mai state differenze, sono stata la prima capo di gabinetto donna alla questura di Torino, il primo dirigente donna dell'ufficio immigrazione e via via primo questore donna di Spezia e Modena, fra poco questi giri non ci saranno più.I tempi sono maturati".

