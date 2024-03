Silvia Burdese è il nuovo questore: "Prevenzione, dialogo e sicurezza"

Silvia Burdese è il nuovo questore di Genova, prima donna a ricoprire questo incarico nella nostra città. Ha preso il posto di Orazio D'Anna, andato in pensione. Nella giornata di venerdì 1 marzo si è ufficialmente insediata e si è presentata alla stampa. "Prevenzione e dialogo" due delle parole d'ordine ripetute più volte, da unire al lavoro svolto per garantire la sicurezza, cercando di rispondere in maniera dinamica alle esigenze del territorio.

Chi è Silvia Burdese, nuovo questore di Genova

Originaria della provincia di Cuneo, ha ricoperto molti incarichi: capo di Gabinetto della Questura di Torino da fine 2003, si è occupata tra l’altro dell’elaborazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica di tutti gli eventi di rilievo, manifestazioni sportive massime serie, Giochi Olimpici Invernali e Paralimpici Torino 2006, Universiadi Invernali 2007, Ostensioni della Sindone, Vertici Internazionali, trasporti sensibili, grandi opere. Dal 2015 dirigente del compartimento Polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Ufficiale al merito della Repubblica dal 2017, le è stata conferita benemerenza per l’opera prestata in occasione dell’alluvione dell’autunno 2000 in Piemonte. Dal 2019 al 2021 è stata questore di La Spezia, poi di Modena, incarico ricoperto fino fine novembre 2023.

"Grazie a Orazio D'Anna per il grande lavoro svolto"

"Sono onorata dell'incarico e della fiducia che mi è stata data in questa sede - ha esordito - e sono assolutamente consapevole della complessità e della delicatezza che sono peculiari di questo territorio, avendo collaborato con questa Polizia, dal Piemonte, in diverse occasioni. Mi accosto a questo incarico con grande umiltà, forte della squadra con la quale potrò operare, con grande collaborazione con tutti i commssariati e i reparti del territorio. Ringrazio il mio predecessore Orazio D'Anna per il grande lavoro svolto in questi due anni, ci inseriamo in questo solco mettendoci a disposizione delle esigenze del territorio".

La prevenzione come punto cardinale

La prevenzione come punto cardinale dell'azione della Polizia, ma anche il confronto con i giovani e gli studenti: "In ogni campo bisogna prima tutto prevenire facendo rete e squadra. Io sono abituata a lavorare in questo modo, anche con incontri nelle scuole o ricevendo gli studenti in Questura. Ma questo vale anche per i servizi socio-assistenziali, sanitari, il terzo settore. Sono tante le risorse con le quali, come attori della sicurezza, condividere obiettivi di prevenzione. E dove questo non funziona, tutelare la sicurezza dei cittadini con il controllo del territorio e con indagini mirate".

Proteste di piazza, come affrontarle

Tanti i temi toccati, dalle proteste di piazza, anche alla luce delle recenti polemiche: "Anche in questo caso bisogna puntare sulla prevenzione - ha detto Burdese - la piazza si affronta con un percorso di buona comunicazione tra chi promuove una manifestazione e chi dovrà poi garantire una cornice di sicurezza adeguata. Individuando modalità e spazi per garantire sia la massima visibilità della protesta che le esigenze di tutti gli altri cittadini e della città".

La lotta alla microcriminalità giovanile

E poi la lotta alla microcriminalità, che oggi a Genova coinvolge anche gruppi di giovanissimi secondo gli ultimi dati: "Un problema trasversale a livello nazionale - ha detto Burdese -. A La Spezia affrontai i primi casi di aggregazione di ragazzini di diverse nazionalità, che ci stupirono per il modus operandi. Imparammo a conoscerli e a investigare su di loro.Uno sforzo che ci premiò e consentì di mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile i responsabili e poi a seguire percorsi educativi di recupero, non solo loro, ma anche le loro famiglie. A monte, infatti, ci sono spesso famiglie estremamente fragili, con preblemi di genitorialità e una scuola che fa fatica a sopperire a queste carenze. Abbiamo proseguito su questa strada anche a Modena rispondendo alle esigenze di sicurezza dei genitori vittime di episodi violenti e di bullismo. In quella esperienza abbiamo creato una saldatura molto forte con il mondo della scuola,che rappresenta un salvagente importante per la nostra società quando emergono situazioni problematiche. A Genova approfondiremo i fenomeni locali e ci muoveremo con grande attenzione, anche potenziando tutte le misure di prevenzione grazie alla divisione anti crimine. Se parliamo di ragazzini stranieri dobbiamo lavorare tutti insieme per l'integrazione, prima di tutto, altrimenti poi arriva solo la risposta securitaria della polizia, assolutamente dovuta. Se riusciamo a salvare più ragazzi possibile dalla strada e dal nostro intervento abbiamo fatto un ottimo lavoro".

Prima donna questore a Genova: "Non ci sono state differenze"

Silvia Burdese è la prima donna questore di Genova: "La riforma del 1981 ha mutato il ruolo delle donne della Polizia di Stato e noi, oggi, siamo il frutto di questo percorso portato avanti da oltre 40 anni. Non ho mai avuto difficoltà nell'inserimento, non ci sono mai state differenze, sono stata la prima capo di gabinetto donna alla questura di Torino, il primo dirigente donna dell'ufficio immigrazione e via via primo questore donna di Spezia e Modena, fra poco questi giri non ci saranno più.I tempi sono maturati".

Centro Storico e Sampierdarena 'zone calde'

Centro storico, Sampierdarena e zone 'calde' della città. Come agire? "C'è grande attenzione - ha garantito il nuovo questore - . Sul centro storico ci sono problemi da anni, esistono dispositivi di controllo del territorio anche interforze, incisivi nei diversi quadranti orari. Su Sampierdarena daremo un qualificato ascolto per capire ancora meglio le problematiche visto che sono allo studio dei nuovi dispositivi. Quello che penso è che il controllo del territorio debba seguire strategie dinamiche. Alcuni temi sono più frequenti per degrado urbano o concentrazione di determinate comunità in alcune zone, ma il controllo del territorio deve essere fatto in base alle dinamiche che cambiano sia in termini di zone che di orari.Bisogna studiare a fondo misure e contromisure".

"Rigore con chi delinque, ma sosteniamo la buona immigrazione"

E infine l'immigrazione: "Non bisogna generalizzare. Bisogna distinguere la deriva violenta e criminale, sulla quale noi dobbiamo assolutamente operare, dalla buona immigrazione che fa da traino in tanti settori e spesso si trova confusa con queste altre figure e quindi viene ingiustamente denigrata. Sosteniamo la buona immigrazione, ma massimo rigore verso chi sta fuori dalle regole, fino ad arrivare all'espulsione. Noi spesso operiamo grandi sforzi per l'azione di polizia- ha concluso il nuovo questore - ma purtroppo capita di rendersi conto che questa non sia stata apprezzata, percepita e recepita dalla collettività. Quindi bisogna sempre trovare tempo e modo per capire se quella scelta è stata la srada giusta, motivo per cui trovo importanti i feedback e il continuo confronto sul lavoro svolto".

