Dove mangiare a Sanremo e dintorni durante i giorni del Festival (ma anche dopo)

La città dei fiori, il fulcro dal 1951 del festival dedicato alla canzone italiana più longevo di sempre, da cui prende il suo nome. Sanremo è quella città nella Riviera Ligure di Ponente dalla intramontabile vocazione turistica, meta di visitatori non solo durante i giorni della grande manifestazione musicale (quest’anno dal 2 al 19 febbraio 2023), ma anche e soprattutto durante i mesi più miti dell’anno. In provincia di Imperia, Sanremo è stata infatti località di villeggiatura già a partire dalla fine dell’800, quando le ricche famiglie del Nord Italia e francesi la sceglievano per trascorrere le vacanze. Chiamata la città dei fiori non a caso, visto che qui circondata da uliveti e alberi da frutto, si alternano serre e vivai che ne hanno fatto il suo tratto principale. Sanremo è anche una meta gastronomica: dal famoso brandacujun al gambero rosso che si pesca solo in questa zona, ottimo al vapore o crudo, passando per le olive taggiasche, specialità di questa terra, e la sardenaria una pizza farcita con sugo, acciughe, olive, origano e capperi. Se vi trovate a Sanremo vi consigliamo di mangiare in uno dei ristoranti di questa mappa, tra i migliori della zona e dintorni.