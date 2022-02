La terra trema, paura per una scossa di terremoto

Preoccupazione nel levante ligure nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, a causa di una scossa di terremoto. L'epicentro è stato individuato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia due chilometri a est di Borzonasca. Magnitudo 3.4

La scossa è stata registrata alle ore 16.11. Dopo Borzonasca, i comuni più vicini all'epicentro sono: entro i 10 km dall'epicentro Mezzanego, Ne, Carasco, San Colombano Certenoli; tra i 10 e 20 km dall'epicentro Leivi, Cogorno, Orero, Lorsica, Coreglia Ligure, Rezzoaglio, Favale di Malvaro, Chiavari, Lavagna, Maissana, Cicagna, Zoagli, Santo Stefano D'Aveto, Varese Ligure, Moconesi, Rapallo, Casarza Ligure, Sestri Levante, Fontanigorda, Tribogna, Montebruno, Castiglione Chiavarese, Neirone, Santa Margherita, Tornolo, Uscio.

Genova invece si trova a 38 km dall'epicentro. Al momento non si registrano feriti. Alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Chiavari non sono arrivate segnalazioni, ma una squadra si è recata a Borzonasca per verificare la situazione.