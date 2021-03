Case da sogno: attico mozzafiato vista mare a Quinto

142 metri quadri, 8 locali, e tantissimo spazio sia fuori sia dentro: sono questi i numeri del bellissimo attico vista mare in vendica in via Giuseppe Majorana a Quinto.

In posizione defilata dal traffico e comoda al mare e a tutti i servizi della zona, all'interno di un contesto privato con parco di circa 3mila metri quadri, l'attico al quinto piano con ascensore ha un terrazzo vivibile, al piano. L'immobile è composto da un grande salone con angolo cottura, 3 camere da letto, 2 bagni completi. Il terrazzo è ampio, al piano, ed attrezzabile, gìà dotato di presa d'acqua e fioriere. Finiture eleganti, tecnologia domotica, riscaldamento e condizionamento centralizzati con contabilizzazione autonoma e conseguentemente contenute spese di gestione, classe energetica A3.

Disponibili box, posti moto e cantine nello stesso stabile, collegati direttamente con ascensore interno.

L'annuncio è stato messo sul sito specializzato Idealista. L'immobile è in vendita per ora a 730mila euro.