VIDEO | Il secondo spot sulla Liguria con Maurizio Lastrico, in onda a Sanremo

Dopo le polemiche in occasione della prima serata è andato in onda durante il Festival di Sanremo 2021 il secondo spot di promozione turistica e territoriale della Liguria con Maurizio Lastrico.

Si tratta di un altro dei mini film per la regia di Fausto Brizzi, il secondo di un'importante campagna di promozione che vedremo nelle prossime settimane. Il copione è simile: coppie da tutta Italia discutono animatamente su dove andare in vacanza e, alla fine dello spot e grazie all'intervento di un sempre diverso Maurizio Lastrico, scoprono che la Liguria è una terra capace di offrire destinazioni adatte a tutti.

La seconda "puntata" della serie di spot è ambientata al Mercato Orientale di Genova, se nella prima serata c'erano state polemiche per la frase di Lastrico "alla terza canzone dormono tutti" questa volta a prendersela potrebbero essere le suocere, che l'attore genovese consiglia di "parcheggiare all'Acquario dove ci sono gli squali".

«Gli spot sono dei mini film di trenta secondi - aveva spiegato il regista Fausto Brizzi - Va in onda solo il primo a Sanremo, ma in realtà è una collana che vedremo nei prossimi mesi, in cui ci sono coppie che discutono su dove andare in vacanza, con all’interno delle ambientazioni molti riferimenti cinematografici. Credo che sia la prima volta che uno spot promozionale di una regione, girato comunque nella regione stessa, la mistifichi, perché in realtà sono ambientati altrove, e hanno per protagonisti persone che, alla fine dello spot, vogliono venire in Liguria. Il mio compenso sarà devoluto all'Ospedale Gaslini di Genova».