Recco, Palio velico dei quartieri: vince Collodari. Video

I sette quartieri di Recco (Bastia, Collodari, Liceto, Ponte, San Martino, Spiaggia e Verzemma), in occasione della sagra del fuoco, si sono sfidati in mare a colpi di vela in un evento che ha catalizzato l'attenzione di tutta la città e coinvolto tantissime persone per stabilire il quartiere vincitore in sostituzione ai classici fuochi recchelini.

Alla fine l'ha spuntata il quartiere Collodari con Francesco Moia al timone. A organizzare la manifestazione, una regata classe Optimist (condotte da under 14) giunta alla sua seconda edizione, il Club Vela e Motori in collaborazione col comitato quartieri e il Comune di Recco.