Cronaca Begato / Via Parco del Peralto

Stop ai barbecue selvaggi, arrivano le aree attrezzate

Via libera dal consiglio comunale a una mozione, che impegna sindaco e giunta ad attivarsi per trovare aree idonee da attrezzare come zone picnic (tavoli, panche, barbecue ecc) al fine di evitare fuochi liberi