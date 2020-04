Coronavirus, primo giorno di apertura delle librerie tra dubbi e perplessità: anche a Genova il fronte dei contrari

«La nostra libreria rimarrà chiusa, e noi siamo molto contrariate da tutta questa situazione»: Valentina Beronio è una delle due titolari delli Book Morning, libreria indipendente di via della Maddalena, ed è anche una degli oltre 150 librai che hanno firmato la lettera contro il decreto con cui il premier Conte ha disposto, da lunedì 14 aprile, la riapertura di librerie e cartolibrerie (insieme con negozi di abbigliamento per bambini).

Beronio ha deciso di tenere chiusa la sua libreria, e di continuare a prendere ordini online e telefonici e consegnare i libri a domicilio. Come lei e la socia Samantha Giribone, numerose altre librerie genovesi hanno deciso di restare chiuse ritenendo la riapertura troppo rischiosa, dall'Amico Ritrovato a Bookowski: «Non abbiamo mai smesso di fare cultura - si legge nella lettera - Ora non abbiamo intenzione di esporci al solo scopo di fingere una “ripresa culturale delle anime” che ci potrà essere davvero solo quando sarà possibile la messa in sicurezza di tutti i corpi».

I librai sembrano dunque contrari alla riapertura "improvvisata" cui Conte ha dato il via libera il Venerdì Santo: troppo poco il tempo per adeguarsi, impossibile adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e richieste per aprire martedì mattina. E poi c'è la questione etica: «Come possiamo riaprire, se il miglior consiglio che ci sentiamo di dare è quello di rimanere a casa?» Si chiedono le giovani titolari di Bookmorning.

Alcune grandi catene si stanno invece attrezzando per adeguarsi al decreto e garantire il massimo grado di sicurezza. La Feltrinelli di via Ceccardi, per esempio, ha spiegato che «da venerdì siamo in contatto con le autorità nazionali e locali per comprendere come poter dare attuazione al decreto. Si susseguono confronti a tutti i livelli, con le Regioni, con i sindaci, con i lettori: la situazione è in continua evoluzione. Per garantire la sicurezza dei nostri librai, dei clienti e dei luoghi che da metà marzo sono chiusi al pubblico stiamo predisponendo un protocollo specifico e stiamo attuando tutte le misure necessarie». Ancora nessuna data precisa, però, sulla riapertura, così come per Mondadori, che martedì mattina resta chiusa.