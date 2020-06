Coronavirus: morto Carlo Giacobbe, direttore della rsa San Camillo

È morto questa mattina all'ospedale San Martino di Genova il direttore amministrativo della rsa San Camillo di Genova, Carlo Giacobbe, 63 anni. Aveva contratto il coronavirus all'interno della struttura a marzo. Dopo un ricovero all'ospedale San Paolo, era stato dimesso, ma le sue condizioni erano di nuovo peggiorate, quindi era stato portato a Genova.

La San Camillo è una delle residenze per anziani finita nell'inchiesta per pandemia colposa della procura di Genova per l'alto numero di contagi e di decessi: nei mesi scorsi un focolaio di Covid ha ucciso 29 anziani su 136 ospiti e un operatore socio-sanitario di 59 anni.

Giacobbe è stato sindaco di Vado Ligure dal 2004 al 2009 e prima, dal 1995 al 2004, vicepresidente della Provincia di Savona.