Coronavirus, il bollettino di oggi: drastico calo degli ospedalizzati

Crescono i contagi, ma diminuiscono gli ospedalizzati e frenano anche i decessi nella giornata di mercoledì 29 aprile 2020, la terza di fase 2 dell'emergenza coronavirus in Liguria.

Mercoledì pomeriggio sono 5.166 i casi positivi totali in Liguria (+47 rispetto a martedì sera) e dei casi totali oltre la metà è registrata in provincia di Genova, ben 3.046. La situazione negli ospedali continua con il trend positivo: 767 le persone ricoverate, di cui 70 in Terapia Intensiva, in calo rispetto ai giorni scorsi.

Le persone che invece si stanno curando a casa sono 2.809 (37 in più rispetto a martedì), e i guariti sono 42 in più, per un totale di 1.590. In sorveglianza attiva, monitorate perché possibile casi sospetti, ci sono 1.946 persone.

Il dato che continua a fare paura è quello dei decessi: in Liguria sono morte 1.150 persone anche per infezione da covid-19, anche se il numero registrato tra martedì e mercoledì è il più basso da diversi giorni. Sono infatti 11 le persone che non ce l’hanno fatta nelle ultime 24 ore.

I numeri in Liguria, il commento di Toti

Il presidente Toti ha fatto presente che la situazione in Liguria «è incoraggiante dal punto di vista dei numeri e che il sistema sanitario ligure sta portando avanti una massiccia politica di tamponi nelle RSA, grazie anche al contributo non solo delle Asl ma anche di personale della protezione civile. Molti casi positivi arrivano infatti da queste strutture che sono però monitorate e dove i controlli stanno andando avanti senza sosta».

Fase 2 a Genova, le proposte di Bucci

Nella seduta in videoconferenza del consiglio comunale di martedì 28 aprile 2020 ha parlato a lungo il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha cercato di chiarire i provvedimenti che ha intenzione di adottare nel prossimo futuro per quello che riguarda la Fase 2 sul territorio del comune di Genova.

Aperture negozi

«Questa è una decisione che viene presa dal governo e formalizzata con Dpcm - ha detto Bucci -. Il sindaco non può fare ordinanze contrarie a quanto disposto dal governo. Personalmente penso che se è possibile comprare un panino per consumarlo a casa dovrebbe essere possibile anche comprare un paio di pantaloni rispettando tutte le misure di sicurezza. Sto lavorando insieme ad Anci e al tavolo dei sindaci metropolitani per elaborare delle proposte da sottoporre al governo, che vanno nella direzione di uniformare le regole per i negozi del commercio a quelle già in atto per le attività commerciali alimentari».

Obbligo mascherine

«Il decreto prevede dal 4 maggio l’obbligo nei luoghi chiusi e sui mezzi pubblici, non saranno obbligatorie nel passeggio o in qualsiasi attività che si svolge all’aria aperta, a meno che non si debba stare a meno di un metro e mezzo o due, deciderà il governo, dagli altri. Pertanto non esiste obbligo di mascherina per tutti e noi ci adeguiamo a ciò che ha deciso il governo. Non abbiamo mai fatto fughe in avanti, siamo intervenuti solo in quei punti che il governo non aveva preso in considerazione, come le spiagge, la nautica da diporto o le gite in montagna».

Tavolo per le attività produttive

«Lo abbiamo istituito ed è attivo insieme a quelli per il commercio e il trasporto - ha aggiunto il sindaco - . Il commercio dovrà affrontare, con l’assessore Paola Bordilli, tutta la partita della riapertura della ristorazione e per il trasporto vogliamo introdurre nuove modalità green: biciclette, biciclette elettriche, motorini elettrici, corsie preferenziali sacrificando una parte delle corsie destinate al trasporto privato a meno che non sia car pooling, che in questo caso alleggerirebbe il trasporto pubblico. Ma tornerò a relazionare in consiglio quando ci saranno notizie più precise dal governo».

Come si va a lavorare?

«Qualcuno ha chiesto se va privilegiata la salute o il produttivo o il commerciale - ha detto ancora Bucci -. Su questo punto dico che il cantiere del ponte

Morandi ha fatto scuola, tanto che il protocollo messo a punto dal Rina lo abbiamo dato al governo e tante aziende già lo adoperano. Ora bisogna dare garanzie anche al tempo libero delle persone, non solo alle attività produttive. Voglio sottolineare che non vogliamo morire di covid ma neanche di fame. Non faremo nessun compromesso al ribasso, vogliamo che sia un risultato win-win».

Mare e montagna, che fare?

«Con la ministra De Micheli e il premier ho parlato - ha detto ancora Bucci, di nautica da diporto e montagna. Sono aree importanti per Genova e la Liguria, dove le persone devono poter andare perché si tratta di zone ampie, il mare aperto ad esempio, dove la probabilità di contagio è nulla. Inoltre danno l’opportunità di godere del tempo libero: anche questo va garantito, rientra nei diritti. Mi hanno detto che ci sono delle commissioni di esperti, chiederemo che ci siano anche degli esperti liguri, per avere entro dieci giorni o al massimo due settimane indicazioni precise sulla nautica da diporto e le escursioni in montagna».

Emergenza economica

Ancora Bucci: «Come amministrazione abbiamo messo in campo tante soluzioni: posticipo delle tasse comunali, suolo pubblico gratis per tutte quelle attività che vorranno così compensare la perdita dei posti all’interno per l’emergenza covid, abbiamo sburocratizzato i procedimenti e stiamo ragionando sulle “piazze ristoratrici”, le piazze grandi che possano contenere tavoli come nelle sagre, in modo da garantire il distanziamento sociale e andare al ristorante in totale sicurezza».

Trasporto pubblico

Il sindaco di Genova ha concluso parlando di trasporto pubblico: «Ci stiamo muovendo nella stessa direzione del Comune di Milano: segnalazione dei posti sui bus, sulla metro, mobilità green che ho già detto».

Fase 2, Toti chiede linee guida al Governo

Il presidente della Regione Giovanni Toti nella serata di martedì ha invece parlato come di consueto alla stampa al termine di una giornata importante con il completamento del nuovo ponte sul Polcevera. «Oggi è stato a Genova il presidente del consiglio Conte, con lui abbiamo parlato di infrastrutture, ma soprattutto dell’ordinanza regionale che abbiamo emanato domenica, al premier abbiamo chiesto linee guida chiare e parametri seri sull’andamento dei contagi, in modo da poter proseguire con la fase 2 che inizierà formalmente per il Paese dal 4 maggio prossimo. Ci auguriamo che nelle prossime ore si possa dare il via ad un percorso di collaborazione tra regioni ed esecutivo secondo le diverse esigenze dei territori e auspico che nei prossimi giorni alcune storture del dpcm possano essere corrette».

Mascherine, nuova distribuzione: «Non sarà tramite Poste»

L'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha invece spiegato che da lunedì 4 maggio partirà la seconda e ultima distribuzione di mascherine: «La consegna degli oltre 2 milioni di mascherine alla popolazione ligure ha raggiunto il 98% dei contatti. Tra domani e dopodomani contiamo di concludere l’operazione con Poste Italiane. Stiamo comunque già lavorando per consegnare altre 100.000 mascherine, a coloro che per sbaglio, non l’avessero ricevuta. Da lunedì prossimo inizierà la distribuzione di un ulteriore milione di mascherine attraverso i canali delle farmacie, delle edicole e dei Comuni, secondo indicazioni che verranno opportunamente comunicate entro la fine della settimana».

Nel frattempo mercoledì 29 aprile è previsto l’arrivo all’aeroporto di Malpensa di un nuovo carico di mascherine Ffp2 destinate ai servizi pubblici essenziali dei comuni e al personale sanitario che farà raggiungere la quota di 6 milioni di mascherine gestite da Regione Liguria negli ultimi 40 giorni.

L’assessore ha ricordato che «in vista dell’entrata in vigore del dpcm del governo che obbliga ad indossare i dispositivi di protezione individuale, è indispensabile che lo Stato si faccia carico del fabbisogno dei cittadini e provveda alla consegna di ulteriori mascherine».

Costa Deliziosa, sbarchi completati entro il 3 maggio

Positiva la situazione sulla Costa Deliziosa, ormeggiata dalla scorsa settimana a Genova.

«Da lunedì - ha detto Giampedrone - la nave è uscita dal tavolo emergenziale nazionale perché tutto sta andando per il meglio, con lo sbarco di più di 1500 persone».