Alberghi, centri estivi e aperture straordinarie parrucchieri: cosa dice la nuova ordinanza regionale

Una nuova ordinanza regionale e cinque Faq. Sono i documenti firmati mercoledì pomeriggio dal presidente della Regione Giovanni Toti. L'ordinanza numero 32 del 20 maggio 2020 (testo integrale in fondo all'articolo), intitolata "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020", è stata accompagnata da una serie di chiarimenti a domande molto frequenti.

Alberghi e appartamenti in affitto

Per quanto riguarda il settore alberghiero l'ordinanza dispone che: all’interno delle strutture ricettive è necessario rispettare sempre la distanza di un metro, tranne per le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o allo stesso gruppo di viaggiatori o, ancora, che occupino la stessa camera.

Per gli appartamenti in affitto ad uso breve si applicano le linee guida già predisposte per le strutture ricettive.

Per tutti i locali è vietata la funzione di ricircolo dell'aria per gli impianti di condizionamento che lo consentono. Se non è possibile escluderla è fatto obbligo di arieggiare i locali.

Centri estivi e "gonfiabili" per bambini

Dal primo giugno potranno riaprire i centri estivi per i bambini con più di tre anni, a fronte dell’applicazione dei protocolli nazionali. Toti sta lavorando per aprire anche quelli per bimbi da 0 a 3.

La nuova ordinanza permette anche l’utilizzo delle aree con i giochi per i bambini, compresi i cosiddetti gonfiabili.

Spostamenti tra Comuni di Regioni confinanti

Le Regioni potranno accordarsi per consentire le visite ai congiunti residenti in Comuni limitrofi di regioni confinanti, stante l’obbligo di rientro in giornata muniti di autocertificazione

Settore benessere, estetisti e parrucchieri

Per i prossimi due mesi i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, settore benessere) potranno tenere aperta la propria attività anche nei giorni festivi, fino ad un massimo di 100 ore settimanali.

