VIDEO | Con "Il Colpo" i giovani genovesi di ZuccherArte studiano Tarantino

Sono usciti online i primi due minuti del cortometraggio pulp "Il Colpo" a cura della scuola di recitazione per ragazzi ZuccherArte di Genova, ispirato al mondo di Quentin Tarantino.

Nel video i ragazzi impersonano un gruppo di sgangherati rapinatori che stanno preparando il colpo del secolo: riusciranno nella loro impresa?

il film in fase di produzione è frutto di un laboratorio di cinema per ragazzi tutti tra i 16 e i 18 anni a cura della scuola di recitazione cinematografica ZuccherArte che svolge i suoi laboratori all'interno del cinema Nickelodeon di via della Consolazione, seguendo tutti i protocolli anticovid.