VIDEO | Bucci presenta la sua ricandidatura: “Voglio vincere al primo turno”

La cravatta è quella di cinque anni fa: "Anche i marinai sono scaramantici": così il sindaco di Genova Marco Bucci ha presentato la sua ricandidatura in un hotel del centro città, lo stesso da cui 5 anni fa partì la sua avventura politica.

Questa voltra sostenuto da tre partiti di centro destra e due liste civiche, Bucci ha legato il suo nome alla ricostruzione del ponte San Giorgio e punta a vincere al primo turno: "L'obiettivo della coalizione di centrodestra è vincere al primo turno, se si vince al primo turno è molto meglio, ma l'importante è vincere, soprattutto perché avremo due settimane in più per lavorare per la città".

"Al lavoro per Genova" è lo slogan della sua campagna elettorale: "Siamo stati, siamo e saremo al lavoro per Genova perché è ciò che ci chiedono i cittadini, che vogliono che gli amministratori si tirino su le maniche, lavorino e siano in grado di consegnare fatti, non discorsi, tra fatti e discorsi c'è una grande differenza". Alle spalle cinque anni di lavoro: "Abbiamo ottenuto 6 miliardi di finanziamenti e forse ne arriveranno altri 2, abbiamo ottenuto fondi che la nostra città non aveva mai ottenuto nella storia, ora li vogliamo usare e sappiamo come fare, non vogliamo lasciare questi finanziamenti a chi in passato ha fatto il buco del parcheggio di San Martino e non l'ha chiuso. Con quale credibilità queste persone possono dire che spenderanno bene i soldi per la città? Noi lo abbiamo fatto e lo faremo".

"Tutti i parametri sono in crescita - dice ancora Bucci - e stiamo diventando una delle città più attrattive che ci siano in Italia e questo è la cosa che ci rende più orgogliosi ma c'è ancora molto lavoro da fare perché la nostra visione di città deve portare ad avere una città davvero internazionale dove è bello vivere, lavorare e e trascorrere il tempo libero, una città dove tutti possano raggiungere i propri obiettivi come persone singole, come associazioni, imprese, aziende e come società civile. Ecco, noi vogliamo essere in grado di avere un'amministrazione che consente a tutti di raggiungere i propri obiettivi. Noi vogliamo una città che sa osare che fa cose nuove che fa cose internazionali come Euroflora o l'Ocean Race, non vogliamo una città in cui uno ha paura di rischiare, non vogliamo un'amminnistrazione che si tiene chiusa nel proprio riccio come quelle che avete visto nel passato, noi vogliamo una città che sia in grado di far crescere le cose, non solo una città che deve gestire il declino. Abbiamo guadagnato una credibilità internazionale che non esisteva prima e che poche città hanno, non l'ho mai detto a nessuno e lo dico questa sera per la prima volta, ci hanno addirittura chiamato da un lander tedesco, sia il presidente sia gli assessori, per chiederci come si fa a ricostruire un ponte, hanno chiamato noi dalla Germania; io sono stato molto orgoglioso come Genova perchè Genova ha avuto questa credibilità".