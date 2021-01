Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Ciclista cade in un dirupo sulle alture di Vesima, soccorso con l'elicottero

L'uomo è scivolato ed è precipitato: raggiunto a piedi da una squadra per i primi soccorsi, è stato poi portato in volo all'ospedale per le cure