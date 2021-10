VIDEO | Giornata tipo a scuola a Camogli: 1 milione di visualizzazioni su TikTok per lo studente del nautico

L'allievo Giovanni Enriquez ha raccontato in un video la bellezza del ritorno a scuola in presenza a Camogli

Il viaggio inizia alle prime luci a e tramonta sulla Piazzetta. Per Giovanni Enriquez una tipico giorno di scuola in Liguria significa salire sul bus quando fuori è ancora buio, vedere l'alba a Paraggi per poi entrare in classe al nautico San Giorgio di Camogli con vista mare.

L'alunno ha raccontato la bellezza del ritorno in presenza a scuola all'interno di una cornice naturalistica mozzafiato, dove vive con i genitori che lavorano come custodi di una villa a Portofino. Il video pubblicato su TikTok ha ricevuto quasi 1 milione di visualizzazioni e ha ricevuto i complimenti dell'istituto scolastico e del presidente della Regione Giovanni Toti.

"Chi non ricorda la sveglia presto per andare a scuola, l'attesa alla fermata del bus e le chiacchiere all'intervallo? - scrivono sul profilo Facebook di Regione Liguria - Lo studente ligure Giovanni Enriquez ci fa rivivere quelle sensazioni in un Tiktok che in una settimana ha già raggiunto quasi un milione di visualizzazioni: 45 secondi di viaggio tra paesaggi della Liguria e scorci di vita scolastica. Complimenti Giovanni!".