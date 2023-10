VIDEO | Poliziotto va in pensione, il commovente congedo dai colleghi

Il sovrintendente capo della polizia di frontiera di Genova aeroporto, Giovanni Comparato, ha raggiunto la meritata pensione. Commovente il saluto ai colleghi.

"Le sue qualità morali - commentano dalla questura - e le sue capacità professionali sono stati preziosi insegnamenti per i tanti giovani, che hanno avuto l'onore, il piacere e la fortuna di averlo come capoturno".

"Ha trasmesso tutti quei valori - ricordano i colleghi -, che ci rendono orgogliosi ogni giorno di appartenere alla grande famiglia della polizia di Stato. Grazie per ogni consiglio, per ogni incoraggiamento e per esserci sempre stato".

"Ti auguriamo di goderti il meritato riposo in tranquillità e serenità. Buona pensione Gianni", concludono dalla questura.