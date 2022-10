VIDEO | Ai Soliti Ignoti su Rai Uno anche il gestore del Sivori: "Il cinema più antico d'Italia"

"Buonasera sono Alessandro, ho 61 anni e vengo da Genova" così si presenta il penultimo "ignoto" del programma in prima serata su Rai Uno, i "Soliti ignoti", condotto da Amadeus. Ogni sera decine di persone si presentano con un passaporto chiuso per far sì che il partecipante, con soli pochi indizi, ne indovini la professione.

Alla puntata di lunedì 24 ottobre 2022 tra gli ultimi misteriosi professionisti rimasti ancora sul palco c'era anche Alessandro, il cui identikit è stato indovinato dalle due partecipanti. Dopo che il conduttore Amadeus ha chiesto: "E qui, chiediamo ad Alessandro, che viene da Genova, anni 61, se è lui che gestisce un bel cinema centenario", l'ignoto, dopo i secondi di suspense, ha infatti risposto: "Sì, sono io".

L'ignoto Alessandro Giacobbe non solo è il gestore del cinema Sivori in salita Santa Caterina, ma anche il presidente della Alesbet, impresa che si occupa di gestione di sale cinematografiche e locali commerciali, in particolare per quanto riguarda le sale del Circuito Cinema Genova. Giacobbe ha tenuto a precisare: "Il cinema Sivori di Genova è probabilmente il cinema più antico d'Italia".

Dobbiamo sapere infatti che il Sivori ha iniziato la sua attività più di 120 anni fa, nel 1886, proiettando i primi filmati dei Fratelli Lumière, e alla presenza stessa di uno dei due fratelli. "Ma oggi presenta una programmazione attuale - specifica il gestore - con film in prima visione sempre aggiornati. Diciamo che la magia del cinema comunque sopravvive ai secoli e quindi speriamo che il pubblico continui a frequentare le sale come prima della pandemia".

Amadeus, con un appello agli spettatori, congeda così l'ospite: "Noi così come diciamo sempre 'andate a teatro', ricordando i teatri, diciamo anche 'andate al cinema', torniamo tutti nelle sale cinematografiche, perché è fondamentale".