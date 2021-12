VIDEO | Babbo Natale in slitta nelle vie del centro

Qualcuno oggi ha davvero visto Babbo Natale, è passato sulla slitta in via san Vincenzo e poi è risalito per via XX Settembre. Magie del calendario dell’avvento, organizzato dall'assesorato al commercio e ai grandi eventi, che fino al 24 dicembre porterannno lo spirito del Natale in tutto il territorio cittadino.

"Abbiamo iniziato con il Carillon vivente, che ha riscosso un grandissimo successo in tutta la città - spiega l’assessore ai grandi eventi Paola Bordilli - ora è entrata in scena anche la slitta di Babbo Natale e poi sarà la volta della Mabò Band con le sue performance. Tre eventi di qualità che raggiungeranno tutti i quartieri e che, da ponente a levante, dalle vallate al centro, coloreranno di magia il Natale 2021 con una forte volontà di unire, attraverso il clima natalizio, l'intera città".

"Come assessorato abbiamo lavorato per un Natale molto sentito in tutta la città - conclude l'assessore Paola Bordilli - la slitta di Babbo Natale resterà in città fino a domani, venerdì 10 dicembre e si potrà vedere a Sampierdarena tra via Rolando e via Cantore".