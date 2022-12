Il grande cuore del titolare della pizzeria Botto di via Struppa che ha deciso in autonomia di organizzare una giornata (domenica scorsa) con un pranzo di Natale gratuito e dedicato alle persone senzatetto e alle famiglie in stato di grave difficoltà economica. "Anch'io ero senza casa - racconta il titolare William Galles - so cosa si prova"

