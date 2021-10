VIDEO | Il poliziotto va in pensione, il commovente saluto ai colleghi

"Per ogni poliziotto l'ultimo giorno di servizio è sempre un giorno di malinconici ringraziamenti e di emozionanti ricordi. Non è mai facile abbandonare la divisa che ci ha vestito una vita intera; non è mai facile lasciare i colleghi ormai una vera famiglia. Siena Verona 5 ti ringraziamo per tutto quello che hai dato ai colleghi e alla cittadinanza. La Polizia di Stato ti è grata".

Così i colleghi salutano un ispettore della polizia di Genova che ha terminato il suo ultimo turno per andare in pensione. La risposta alla radio del poliziotto è commovente: "Mi avete tenuto giovane fino ad oggi, grazie".