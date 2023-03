VIDEO | Agenti di polizia e carabinieri accerchiati dagli spacciatori, arriva il reparto anti sommossa

Agenti di polizia locale e carabinieri accerchiati da una gang di spacciatori senegalesi.

Le immagini risalgono a sabato pomeriggio quando, in via Pre' intorno alle 18, le squadre speciali della polizia locale e del nucleo operativo Centro dei carabinieri sono state aggredite da un gruppo di trenta persone intervenute in seguito al fermo di un connazionale trovato con eroina e crack.

Per riportare la situazione alla normalità sono serviti due contingenti di reparti speciali nell'ordine pubblico. L'arrivo di decine di poliziotti con scudo e manganello ha messo in fuga i riottosi che si sono dispersi nel centro storico. Le forze dell'ordine hanno portato via tre persone: lo spacciatore, un altro minorenne e un terzo intervenuto nel parapiglia. Sono in corso ulteriori indagini per identificare altri responsabili.