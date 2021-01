VIDEO | Piani di Praglia presi d'assalto e il mezzo Amiu non passa

Complice la neve caduta copiosamente sulle alture genovesi e, soprattutto, la giornata di sole, l'entroterra si è riempito di visitatori. Al punto, però, che le auto sono state parcheggiate ovunque, ostruendo la strada ai mezzi più grossi.

Un mezzo pesante Amiu, verso le ore 15, si è trovato la corsia di marcia occupata dai parcheggi. Secondo la testimonianza dello stesso autista, avrebbe impiegato un'ora e mezza per fare un paio di km: «È il far west, situazione pericolosa e inaccettabile». Anche perché, in caso di emergenza, avrebbero potuto non passare ben altri mezzi come ambulanze o camion dei vigili del fuoco.