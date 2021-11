Continua ad allungarsi il serpentone di auto e camion in coda sull'A26 dopo Ovada in direzione del centro città.

Subito dopo il casello autostradale di Ovada un restringimento di corsia con cambio di carreggiata causa un graduale rallentamento che venerdì 26 novembre, nel tardo pomeriggio, ha raggiunto i 7 chilometri di coda come testimonia il video registrato da un autotrasportatore diretto, per sua fortuna, in direzione opposta.