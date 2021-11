VIDEO | Catamarano si ribalta, i sommozzatori salvano due persone

I sommozzatori dei vigili del fuoco in azione, domenica pomeriggio, al largo di Multedo, nel ponente genovese.

L'intervento, congiunto con la guardia costiera, è scattato per la chiamata di soccorso di due persone cadute in acqua per il ribaltamento del catamarano su cui viaggiavano.

Una volta raggiunta l'imbarcazione, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'imbarcazione e la hanno rimorchiata fino a terra.