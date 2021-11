VIDEO | Venerdì sera nei vicoli, ecco cosa devono sopportare i residenti

Negli ultimi anni il Comune di Genova si è sempre detto molto attento alle problematiche causate dalla movida nel centro storico, con ripercussioni sul quieto vivere dei residenti. Nonostante questo, la situazione non sembra affatto migliorata. Per questo, il comitato Vivere il centro storico di Genova ha deciso di organizzare un'assemblea pubblica, in programma giovedì 11 novembre 2021 alle 21 presso il Chiostro di Santa Maria di Castello. Accesso consentito con mascherina e green pass.

Il comitato 'Vivere il Centro Storico di Genova' ha deciso insieme ad Assest, 'Associazione Centro Storico Est' di percorrere la via legale, come accaduto in altre città (Milano, Brescia, Torino ecc.) per far valere il proprio diritto alla salute. L'assemblea sarà l'occasione per discutere questi temi e decidere le prossime mosse. Per info comitatovivereilcentrostorico.genova@gmail.com.