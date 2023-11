VIDEO | Si accendono le luci del mortaio più grande del mondo

Si accendono le luci della Liguria nel cielo di Londra, la prima tappa mondiale della campagna promozionale #Pesto Masterpiece of Liguria. Uno spettacolo di colori con il mortaio più grande del mondo, rappresentato dai tradizionali ingredienti: pinoli, aglio e basilico, questa volta non sulle tavole degli italiani ma in viaggio sul Tamigi.

Dopo la partenza della chiatta dai Royal Docks, la capitale inglese festeggerà fino a giovedì il pesto come icona del Made in Italy anche sotto il Big Ben, tappa che verrà raggiunta anche nella giornata di oggi.

Gazie all'installazione di oltre 6 metri di altezza e 8 di larghezza ideata e promossa da Regione Liguria, la tradizione enogastronomica incontra la promozione territoriale per rilanciare sempre di più il turismo ligure.

La giornata di ieri, che ha visto l'inaugurazione della campagna #Pesto Masterpiece of Liguria, si è conclusa con la semifinale del Campionato mondiale di Pesto al mortaio alla presenza dello chef Roberto Panizza.