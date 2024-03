VIDEO | Il commissario va in pensione dopo 40 anni di servizio: commovente saluto dei colleghi

"Tu sei il poliziotto che tutti vorremmo incontrare. Sei passione, cuore, professionalità. Hai incarnato l'amore per il nostro lavoro e lo hai trasmesso a tutti quelli che hai incrociato". Commovente saluto dei colleghi della Questura, in un video pubblicato sui social, al commissario capo della Polizia di Stato Maurizio Apicella andato in pensione dopo 40 anni di servizio.

"Sei stato un maestro per moltissimi di noi, un pilastro, un esempio da seguire" prosegue il tributo e Apicella ringrazia: "Non ho mai lasciato da solo nessuno e nessuno mi ha mai lasciato da solo, questa è la cosa fondamentale di 40 anni di vita in polizia. Vi abbraccio e non dimentico nessuno".