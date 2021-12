Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di lunedì 20 dicembre 2021 in viale Bracelli a Marassi per domare un incendio, divampato sul balcone di un appartamento.

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, ad andare in fiamme sono stati alcuni rifiuti lasciati fuori da una finestra. Non ci sono stati danni alle persone e nessuno è stato portato in ospedale.

