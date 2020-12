VIDEO | Il "photobomb" della cinciallegra nei boschi genovesi

«Ci aspettavamo di tutto, ma questo è stata una sorpresa (molto gradita e divertente)»: così su Instagram i membri di Wild Nature Novel, team di fotografi naturalisti, commentano la sorpresa ricevuta guardando uno dei video registrati in mezzo alla natura.

La fototrappola, piazzata nei boschi sulle alture di Genova, ha "catturato" con il suo obiettivo nientemeno che una colorata cinciallegra che ha fatto un'apparizione fugace e ravvicinata.

Quasi come in un allegro "photobomb", in cui un estraneo arriva e si mette in posa giusto in tempo per lo scatto. Solo che, questa volta, l'estraneo era un abitante dei boschi.