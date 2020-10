VIDEO | Coronavirus, Ferrero: «È vero che esiste questa malattia, ma la stiamo enfatizzando troppo»

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è intervenuto telefonicamente alla trasmissione Un Giorno da Pecora su Radio1. Tra gli argomenti anche l'ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Roma. «Io vorrei fare una cosa serissima: andare da solo, con una bella lista civica. Vota Ferrero per un voto sincero. Vinco a mani basse. Non sarei contro nessuno ma a favore della città in cui sono nato», ha detto il patron blucerchiato.