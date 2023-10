VIDEO | Elicottero e fuoristrada: le esercitazioni dei vigili del fuoco

Giornata di addestramento per i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni simulate di elisoccorso a Forte Begato e di fuoristrada con i mezzi 4x4. Nella formazione del personale autista dei Vigli del fuoco, oltre che le funzionalità del mezzo, occorre anche scoprirne i potenzialità. Questo accade principalmente peri mezzi 4x4 cui è dotato il Corpo Nazionale Vvf.

La guida su terreni non preparati non è una attività quotidiana, ma che può succedere di dover affrontare, soprattutto nella lotta agli incendi boschivi e negli scenari alluvionali. È per questo che oggi, il personale già abilitato alla guida dei mezzi 4x4 più piccoli, quali le jeep, hanno potuto sperimentare le capacità dei mezzi più grossi. Veri e propri camion in grado di arrampicarsi su pendii scoscesi, guadare pozze e fiumi con alti livelli d'acqua e affrontare tutte le insidie che offre la guida in fuoristrada.