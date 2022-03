VIDEO | Controlli doganali al porto di Pra', recuperati 900mila euro

L'attività di controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali per merci precedentemente importate attraverso il terminal di Genova Pra', con i conseguenti approfondimenti su casi dubbi o sospetti da parte dei funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm), ha consentito di incamerare un ulteriore gettito per l'erario di circa 540mila euro fra Iva e dazi, a cui vanno aggiunti quasi 360mila euro delle corrispondenti sanzioni.

L'analisi dei rischi locale e gli ulteriori accertamenti selettivi su pregresse dichiarazioni di importazione ha infatti permesso di individuare, nel corso del 2021, settanta aziende, che hanno importato prodotti confezionati e altre merci classificandole irregolarmente sotto voci doganali, che comportavano minori aliquote dei dazi unionali e della corrispondente Iva.

Le merci dichiarate con voci non pertinenti, per eludere i tributi dovuti, spaziano, ad esempio, dalle preparazioni alimentari, ai pigmenti per vernici, alla frutta a guscio, alle paste alimentari, alle parti di mobili, ai ricambi per autoveicoli, alle parti di motori, ai reagenti per analisi di laboratorio, agli spazzolini da denti o ai lavori di pietra.

Per altre trenta aziende stanno per concludersi analoghi approfondimenti. I risultati dell'attività di controllo a posteriori di Adm si aggiungono ai tributi recuperati e alle sanzioni comminate dai funzionari doganali nell'ambito delle verifiche fisiche o documentali svolte al momento dello sdoganamento dei container nel terminal di Pra'.