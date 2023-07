VIDEO | Bolzaneto, Gaia denuncia: "Cemento nel muro in cui nidificano gli uccelli"

L'associazione Gaia Animali e Ambiente ha richiesto agli assessori Sergio Gambino, Pietro Piciocchi e Francesca Corso di fermare alcuni lavori di Autostrade (posa dei pannelli fonoassorbenti) sul muraglione di via Giro del Vento, in Valpolcevera. Perché? Perché Aspi, secondo l'associazione che ha diffuso il video, avrebbe versato cemento in un muraglione che, al suo interno, ospita numerosi nidi di piccioni e taccole.

"Dopo avere inviato nei giorni scorsi comunicazioni al Reparto Sicurezza Urbana, senza ricevere risposta, e ad Autostrade che ha risposto evidenziando che i lavori sono stati concordati con il Comune di Genova, anche considerando la presenza di uccelli nei buchi del muraglione - denuncia l'associazione - vi scriviamo direttamente poiché la reale situazione è quella sotto descritta. Nella notte tra l'8 e il 9 luglio hanno fatto colare per la prima volta dall'alto all'interno del muraglione del cemento con cartelli di avviso, nella tarda serata tra il 15 e il 16 luglio una seconda serie di colate senza alcun cartello di avviso, che sono fuoriuscite dai canali di scolo fino ad arrivare sulla pubblica via".

L'associazione punta il dito sulla tutela degli animali e chiede di fermare ogni tipo di lavoro fino a quando non saranno studiate operazioni che non provochino danni agli animali.

Del caso si è interessato anche l'operatore Enpa Gian Lorenzo Termanini che però specifica: "A seguito lamentele ho eseguito un sopralluogo, i fori nel muro risultano aperti e i colombi entrano ed escono tranquillamente".