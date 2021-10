VIDEO | Demolizione dighe Begato, Piciocchi: "Giornata storica"

«Il progetto avviato in questi anni – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e Politiche della casa del Comune di Genova Pietro Piciocchi – rappresenta un modello a livello nazionale e una rivoluzione copernicana nella visione dell’edilizia pubblica che, in controtendenza con la vision del passato, diventerà una sintesi di buone pratiche, vivibilità con spazi pubblici a misura di persona, verde e servizi. Insieme a Regione ed Arte, abbiamo avviato un percorso di condivisione con i cittadini e Municipio per arrivare a un progetto di rigenerazione urbana che trasformerà radicalmente il quartiere: dal degrado a fiore all’occhiello dell’urbanistica. Nell’ambito di Begato project, come Comune, abbiamo anche progettato, con un investimento di 600mila euro, la realizzazione di una nuova sede per i servizi di quartiere, in particolare socio educativi rivolti alle famiglie trasformando un’ex rimessa abbandonata in una struttura funzionale al quartiere, alle associazioni e accessibile anche ai disabili».