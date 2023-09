Bus, allarme Ugl per i bagni degli autisti a Caricamento: sporcizia e degrado ovunque

"Questa mattina mi sono recato personalmente nei bagni di Caricamento e ho fatto il video. Come è possibile chiedere al personale di utilizzare questi bagni?", tuona Roberto Piccardo segretario regionale Ugl Fna.

"In orari di chiusura dei bar sono l'unico punto dove i conducenti possono recarsi in caso di necessità e visto il numero sempre maggiore di personale femminile alla guida la cosa è ancor più drammatica. Tenuto conto che l'azienda è così attenta a mandare lettere di contestazione ai dipendenti, che molte volte finiscono in sanzioni pecuniarie, in questo caso a chi dobbiamo mandare la sanzione disciplinare?".

Poi il riferimento alla difficile estate trascorsa dagli autisti: "Ricordiamo in quali condizioni hanno lavorato e stanno lavorando I colleghi, bus senza aria condizionata, tempi di percorrenza insufficienti, così come molte frequenze - continua Piccardo - Non parliamo poi del pericolo risse, della mancanza del rispetto del regolamento di bordo, turni di guida sempre peggiori".

Infine il messaggio rivolto ai vertici Amt: "Cari dirigenti fate delle belle lettere di scuse ai lavoratori per le condizioni in cui li obbligate a lavorare e tralasciate azioni disciplinari che non fanno altro che evidenziare ingiustizie visti tutti i problemi seri appena elencati che non subite voi ma chi esercita sul territorio. Allo stato attuale delle cose, ancora ci si pone la domanda se sia giusto o meno scioperare? Si è perso completamente il contatto con la realtà".