VIDEO | Allocco liberato dopo le cure: "Trovato esanime, probabilmente investito"

Sa di libertà il video dell'allocco trovato esanime a bordo di una strada di Bavari, a Genova, curato da Enpa e riportato alla natura dopo i trattamenti.

L'animale era probabilmente stato colpito da un'auto e fortunatamente se l'è cavata con un lieve trauma cranico: prima portato alla clinica veterinaria Foce, dove ha ricevuto il primo soccorso, e poi consegnato al Cras per un check-up finale: "Ne abbiamo approfittato - conferma Enpa Genova - per fare ulteriori esami e fargli prendere ancora un po' di peso. Infine, grazie alle indicazioni di chi lo ha trovato e raccolto, lo abbiamo riportato nel preciso punto in cui era stato trovato".

Video dalla pagina Facebook di Enpa Genova