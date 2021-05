VIDEO | Sampdoria-Roma 2-0: Adrien Silva e Jankto stendono i giallorossi

La Sampdoria supera la Roma 2-0 e sale a quota 45 punti in classifica consolidando il nono posto davanti al Verona. Buona prova dei blucerchiati che hanno segnato un goal per tempo con Adrien Silva e Jankto e nel mezzo hanno controllato bene la reazione deI giallorossi. Menzione per Audero che sul risultato di 2-0 ha respinto un calcio di rigore di Dzeko che avrebbe potuto riaprire il match.

Sampdoria-Roma 2-0 | Cronaca primo tempo

Alla fine Ranieri affianca Verre a Gabbiadini con Keita Balde e Quagliarella non al top mentre in difesa è Yoshida a finire in panchina con Colley e Tonelli a guidare il reparto a quattro. Fuori Candreva, le due fasce sono presidiate da Damsgaard e Jankto. Il primo tenativo è di Mayoral al 2', ma è decisiva la chiusura in corner di Tonelli, replica Gabbiadini con un tentativo al volo all'11', palla che termina tra le braccia di Fuzato, poi è ancora duello Mayoral-Tonelli con il difensore blucerchiato che di testa respinge in corner il tiro a botta sicura dello spagnolo. La partita scivola poi via senza grosse occasioni fino al 33' quando un sinistro velenoso di Verre sfiora il palo mettendo i brividi a Fuzato, un minuto dopo bella azione manovrata Jankto-Augello-Thorsby con un tiro violento del norvegese respinto dal portiere giallorosso, ci prova anche Damsgaard al 38' con un tiro deviato in angolo. Buon finale di tempo della Samp, ma in contropiede al 41' anche la Roma trova una palla gol con Dzeko che entra in area da sinistra e conclude sull'esterno della rete, proprio allo scadere però i ragazzi di Ranieri passano in vantaggio legittimando il predominio finale: Fuzato regala palla a Thorsby che appoggia in orizzontale per Adrien Silva, destro secco in corsa e primo goal in Serie A per il lusitano a pochi secondi dall'intervallo.

Sampdoria-Roma 2-0 | Cronaca secondo tempo

Nessun cambio nella ripresa, la Roma reagisce alla ricerca del pareggio e al 56' lo trova con Dzeko, ma l'arbitro annulla giustamente per fuorigioco, raddoppia invece la Samp con Jankto lanciato alla perfezione da Verre, poi ancora una rete annullata alla Roma, questa volta a Mayoral, sempre per offside convalidato dal var. Al 70' episodio chiave del match: calcio di rigore concesso per un tocco di mano di Silva, Audero però si supera e respinge il tentativo di trasformazione di Dzeko. Dopo il giro cambi dei blucerchiati è pericoloso Keita Balde che trova la risposta in corner di Fuzato, poi i blucerchiati controllano il doppio vantaggio, ancora il senegalese nel recupero ci prova trovando la risposta del portiere avversario.

SAMPDORIA-ROMA 2-0 | TABELLINO E VOTI

Reti: 45' Adrien Silva, 66' Jankto

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 7; Bereszynski 6.5, Tonelli 7, Colley 6.5, Augello 6.5; Damsgaard 6 (81' Candreva sv), Thorsby 7, Adrien Silva 6.5 (85' Ekdal sv), Jankto 6.5; Verre 6.5 (73' Ramirez 6); Gabbiadini 5.5 (73' Keita Balde 6+). All. Ranieri.

Roma (3-4-2-1): Fuzato 5; Mancini 6, Smalling 5.5, Kumbulla 5.5 (65' Ibanez 6); Bruno Peres 5.5, Villar 6 (83' Darboe sv), Cristante 5.5, Santon 5.5 (69' Karsdorp 6); Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 6 (69' Pastore 6), Dzeko 5. All. Fonseca.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Note: ammoniti Kumbulla e Cristante. Al 70' Audero respinge un calcio di rigore a Dzeko.