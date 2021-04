VIDEO | Sampdoria-Napoli 0-2: goal di Ruiz e Osimhen

Con un goal per tempo il Napoli supera la Sampdoria e porta a casa i tre punti. Blucerchiati tenuti a galla da Audero (autore di alcuni interventi importanti) e con il solo Gabbiadini pericoloso per gran parte del match. Nel finale, prima del raddoppio di Osimhen, annullato però il pareggio di Thorsby dopo il consulto del var.

Sampdoria-Napoli 0-2 | Primo tempo

La prima occasione capita al Napoli che dopo 5 minuti si rende pericoloso sull'asse Politano-Zielinski, la conclusione del polacco si spegne però sul fondo, poi ci prova anche Manolas con una conclusione dalla distanza che termina fuori. Prova a reagire la Samp che conquista quattro corner consecutivi tra 14' e 15' senza riuscire però a impensierire Ospina, replica Insigne al 24' trovando la risposta di Audero. Al 34' la partita si sblocca e passano in vantaggio i partenopei con una bella azione combinata tra Ruiz, Osimhen e Zielinski: insacca Fabian col sinistro, nulla può fare Audero. Faticano a reagire i ragazzi di Ranieri e al 42' Politano sfiora il raddoppio con un tocco velenoso che termina fuori.

Sampdoria-Napoli 0-2 | Secondo tempo

Nessun cambio nell'intervallo e anche nella ripresa la prima occasione è del Napoli con Zielinski che trova la risposta in corner di Audero, il portierone blucerchiato è ancora decisivo al 54' prima su Ruiz e poi sulla ribattuta di Insigne; capovolgimento di fronte e la Samp spaventa Ospina con Gabbiadini e ancora l'ex del match impegna il portiere colombiano con un gran tiro respinto in volo plastico. Al 75' arriva il pareggio blucerchiato con Thorsby, ma l'arbitro annulla per un fallo sul portiere di Keita Balde, contatto (netto) a parte la sensazione è che Ospina non sarebbe comunque mai riuscito a intervenire sul colpo di testa in anticipo del norvegese, Valeri ha probabilmente ravvisato anche una spinta su Koulibaly. I blucerchiati non demordono e ci provano anche con Keita, ma alla fine devono capitolare per la seconda volta a tre minuti dal termine: contropiede veloce, palla di Mertens per Osimhen che resiste a Yoshida e buca Audero.

SAMPDORIA-NAPOLI 0-2 | TABELLINO E VOTI

Reti: 34' Fabian Ruiz, 87' Osimhen

Sampdoria (4-4-2): Audero 7; Bereszynski 5.5, Yoshida 5.5, Colley 6, Augello 6; Candreva 5.5, Thorsby 6, Jankto 5 (85' Leris sv), Damsgaard 6 (85' Verre sv); Quagliarella 5.5 (67' Keita Balde 5), Gabbiadini 6.5. All. Ranieri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 7.5 (90' Bakayoko sv), Demme 6.5; Politano 6 (74' Lozano 5.5), Zielinski 6.5 (74' Mertens 6.5), Insigne 6.5 (90' Elmas sv); Osimhen 6.5. All. Gattuso.

Arbitro: Valeri di Roma.

Note: ammoniti Manolas, Koulibaly e Lozano.