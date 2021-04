VIDEO | Crotone-Sampdoria 0-1: blitz blucerchiato con il lampo di Quagliarella

Secondo successo consecutivo dei blucerchiati che superano il fanalino di coda Crotone a domicilio grazie al goal di Quagliarella (assist delizioso di Gabbiadini) e scavalcano il Verona al nono posto in classifica. Primo tempo a reti bianche e con poche emozioni, nella ripresa vantaggio siglato dal capitano e un paio di occasioni per il raddoppio, poi la Samp controllo e calabresi pericolosissimi solo nel finale con Simy.

Crotone-Sampdoria 0-1 | Primo tempo

La Sampdoria ci prova dopo 8 minuti con Quagliarella, ma Cordaz è attento, risponde Messias dopo un minuto con un tiro centrale facile preda di Audero. Al 16' gran palla per Jankto che alza troppo la mira, replica Simy al 19' senza spaventare Audero. La gara si spegne nella seconda metà di tempo, reclama un rigore Gabbiadini al 30' (contatto di Magallan) mentre al 38' Quagliarella conclude fuori con un bel tiro al volo. Prima dell'intervallo proteste del Crotone per un contatto in area tra Colley e Messias, l'arbitro dopo il check del var lascia proseguire.

Crotone-Sampdoria 0-1 | Secondo tempo

A inizio ripresa passa subito in vantaggio la Samp: gran palla recuperata da Gabbiadini, che che va sulla linea di fondo e pennella una morbido sul secondo palo superando Cordaz, Quagliarella deve solo appoggiarla in porta in acrobazia. Prendono coraggio i ragazzi di Ranieri che provano a raddoppiare con Gabbiadini e ancora Quagliarella tra il 56' e i 60', ma non si fa sorprendere il portiere avversario, poi la gara sembra in controllo fino al 77' quando Zanellato prova a riaccenderla con un tiro dalla distanza che termina fuori, poi è Simy ad avere il pallone dell'1-1, ma a tu per tu trova il tocco decisivo di Audero, che alza in corner. L'ultima occasione è della Samp con un contropiede innescato da Keita Balde e sprecato da Candreva.

CROTONE-SAMPDORIA 0-1 | TABELLINO

Reti: 52' Quagliarella

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Djidji 5.5 (89' Riviere), Magallan 6, Luperto 5 (66' Golemic 6); Pereira 5.5 (64' Di Carmine 5.5), Zanellato 6, Cigarini 5 (66' Molina 6), Henrique 5.5, Reca 6.5; Messias 6, Simy 5.5. All. Cosmi.

Sampdoria (4-4-2): Audero 6.5; Ferrari 5.5, Tonelli 6, Colley 6.5, Augello 6; Candreva 6, Thorsby 6.5, Adrien Silva 6, Jankto 6 (88' Damsgaard sv); Gabbiadini 7 (88' Leris sv), Quagliarella 7 (88' Keita Balde sv). All. Ranieri

Abitro: Paterna di Teramo.

Note: ammoniti Cigarini e Ferrari.