VIDEO | Incontro ravvicinato con il lupo a forte Richelieu

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incontro ravvicinato con due lupi durante un'escursione in mountain bike nella zona di forte Richelieu. La segnalazione e il racconto di un lettore di Genova Today.

"Ieri pomeriggio (venerdì 22 marzo 2024, ndr) intorno alle 17:30, mentre facevo un'escursione in mountain bike, raggiunto il forte Richelieu, incontravo due lupi. Il primo, adulto di stazza grande con bella coda folta, me lo sono trovato improvvisamente di fronte a pochi metri e immediatamente spaventato si è infilato giù dal pendio, il secondo, di stazza più piccola, è sbucato nel sentiero mentre scendevo in sella alla bici dandomi il tempo di immortalarlo brevemente mentre si allontanava tra la vegetazione".